Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:VALORE JUVE - "Oggi vale di più? Singolarmente, dei ragazzi? Assolutamente. E' normale. E semplice: sono giocatori bravi che hanno margine di miglioramenti, più giocano e più migliorano. Ecco perché arrivare in Champions è fondamentale. L'anno prossimo ci sarebbero minimo 8 partite di Champions. Cosa vuol dire? Chi ha meno partite internazionali può solo crescere. Ecco perché ci sono giocatori cresciuti, a prescindere da quest'ultimo periodo, in cui abbiamo lasciato tanti punti per strada. Ma non vuol dire che i ragazzi non sono cresciuti".