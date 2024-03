La permanenza dinella squadra della Juventus rimane incerta, poiché non è considerato incedibile da, il quale è pronto a valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare per il giocatore serbo. Lo stesso discorso vale per altri due laterali della squadra:, quest'ultimo arrivato durante il mercato estivo precedente dal Lille per una cifra di 11 milioni di euro. Tuttavia, è importante notare che il costo di Weah è inferiore di tre milioni rispetto ai 14 milioni di euro spesi per Kostic, acquistato dall'Eintracht Francoforte nell'agosto del 2022.Nella sua prima stagione in Italia, il nazionale serbo classe 1992, attualmente sotto contratto fino a giugno 2026, ha segnato 3 gol e fornito 11 assist in 54 presenze. Tuttavia, in questa stagione, Kostic è ancora alla ricerca della sua prima rete, pur avendo registrato 4 assist in 25 presenze.. La sua esperienza e il suo potenziale rimangono comunque un asset importante per la Juventus, ma la possibilità di una sua partenza non può essere esclusa, soprattutto considerando il valore dei possibili sostituti e le eventuali offerte che potrebbero arrivare sul tavolo della Juventus.