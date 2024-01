La Juventus investirà parecchio nel corso della prossima estate di mercato per rinforzare e rimodellare il proprio centrocampo. Qualcuno partirà, inevitabilmente, e sono due i possibili acquisti di livello top che la società bianconera sta programmando di regalare a Massimiliano Allegri. Il primo nome è certamente quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, obiettivo praticamente dichiarato, che costa 40 milioni di euro. Il secondo, invece, è l'ex-Udinese Rodrigo De Paul: l'Atletico Madrid in questa annata non ha mai aperto all'addio, ma la prossima estate tutto potrà cambiare. Può costare circa 25 milioni di euro.