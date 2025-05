Juventus, non solo Kalulu: ufficiali anche le squalifiche di Savona e Thuram

AFP or licensors

Quali partite saltano Savona e Thuram

Non solo Pierre Kalulu . Per il match casalingo di domenica contro l'- di cui poco fa è stato ufficializzato l'orario, le 20.45 - ladovrà fare i conti con altri due squalificati, ovvero. Anche i loro nomi, come previsto, figurano infatti nel comunicato odierno del Giudice Sportivo relativo alle sanzioni, avendo entrambi ricevuto un cartellino giallo da diffidati nel corso della sfida di sabato scorso contro la Lazio.Il terzino e il centrocampista salteranno una giornata, tornando poi a disposizione di Igor Tudor per l'ultima gara di campionato, quella in trasferta contro il Venezia che si giocherà in data e orario ancora da definire. Una doppia assenza pesante per la squadra bianconera, che quest'oggi è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo con la consapevolezza di essere in difficoltà, a livello puramente numerico, per il prossimo impegno sul campo, ma che sicuramente lavorerà per farsi trovare pronta.