AFP via Getty Images

Juventus, non solo il Newcastle: le pretendenti per Vlahovic

9 minuti fa



La Juventus dovrà prendere una decisione riguardo il futuro di Dusan Vlahovic. Stando a quanto scrive questa mattina Tuttosport la volontà della Vecchia Signora è certamente quella di non pagare i 12 milioni di ingaggio nella prossima stagione. Ecco quindi che si è davanti ad un bivio: rinnovo o addio già in estate? La Vecchia Signora sembra al lavoro per l'addio anticipato. Infatti, le pretendenti per Vlahovic non mancano, si tratterebbe di Newcastle (attenzione allo scambio con Tonali), Arsenal, Tottenham e Manchester United. Con i Red Devils più defilati.