Juventus, non solo Gatti: i prossimi rinnovi in programma

Juventus, i prossimi rinnovi

Il prossimo rinnovo - ma già lo si sapeva - sarà quello di, pronto a legarsi allafino al 2030: la firma e il relativo annuncio arriveranno verso fine mese, in concomitanza con il raduno alla Continassa che darà ufficialmente il via alla nuova stagione bianconera dopo le vacanze, in cui ci si aspetta che il difensore azzurro possa continuare a essere un vero e proprio pilastro della squadra di Igor Tudor.Il suo, comunque, non sarà l'unico prolungamento in arrivo: a stretto giro sarà sancito anche quello di, a sua volta pronto alla firma fino al 2030 e di nuovo al centro del progetto dopo l'accostamento al Manchester City a gennaio. Stesso identico discorso per Kenan Yildiz , con il quale tra l'altro si è trovato un accordo per un significativo aumento dell'ingaggio: si passerà dagli attuali 1,5 milioni di euro a stagione a circa 4.