Lasta corteggiando da lungo tempodella Lazio. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe scegliere di trasferirsi alla Juventus a zero. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport però non ci sarebbe solo Felipe Anderson sulla lista delle preferenze della Juventus. In bilico ci sarebbe anche Mattia Zaccagni, nonostante il contratto in scadenza nel 2025. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna restano alla finestra, Zaccagni potrebbe essere il rinforzo per la Juventus già in estate. Una pista di mercato da seguire che potrebbe portare il giocatore a Torino.