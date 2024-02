Juventus, spunta l'idea Zaccagni

Susembrano esserci pochi dubbi, sul fronte. In scadenza di contratto con la, l'esterno brasiliano è un'idea più che concreta per il club bianconero, che secondo i colleghi di Calciomercato.com ha già presentato un'offerta al suo entourage mettendo sul piatto un, per un accordo da due o tre anni con opzione per un prolungamento automatico. Ma il classe 1993 - individuato come un jolly offensivo prezioso in quasi ogni posizione d'attacco, oltre che come un'autentica occasione di mercato - non è l'unico giocatore biancoceleste ad essere finito nel mirino della Vecchia Signora.Stando a Il Corriere dello Sport, la Juve ha infatti messo in lista anche Mattia, che a sua volta sembra tutt'altro che prossimo al rinnovo con la squadra della Capitale a cui è legato "solo" fino al 2025. Il tema sarà ancora oggetto di discussione a Formello, dove l'obiettivo rimane comunque quello di provare a raggiungere un accordo: qualora non arrivasse entro marzo, però, potrebbero entrare in scena i bianconeri e presentare una loro proposta. L'azzurro potrebbe diventare un'opzione ancora più interessante nel momento in cui alla Continassa iniziasse a filtrare qualche dubbio sulla permanenza (specie sul lungo termine) di Federico, in scadenza tra un anno. Il doppio colpo dalla Lazio, ad ogni modo, non è da escludere.