La Juventus dopo gli acquisti di Carlos Alcaraz e Tiago Djalò, pensa ai possibili colpi a parametro zero. E in Serie A, sono diversi i giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e sono quindi liberi di poter firmare per un'altra squadra. In prima fila ovviamente c'è Felipe Anderson della Lazio, obiettivo concreto dei bianconeri. Non solo però, tra i profili su cui la Juve si era informata per gennaio e che sono nella stessa situazione, ci sono anche Bonaventura e Pereyra, come riporta calciomercato.com. Sia il giocatore della Fiorentina che quello dell'Udinese potevano essere soluzioni da ultimi giorni di mercato ma per entrambi non c'è stata l'apertura alla cessione da parte dei rispettivi club.