A tutto campo, con qualità. Lewis Ferguson sta diventando un giocatore sempre più nel mirino del mercato, perché con Thiago Motta è cresciuto in maniera esponenziale, diventando sempre più decisivo. E le offerte arrivano. Dalla Premier League, con contatti approfonditi con Fulham e Nottingham Forest, ma non solo, fino all'Italia. Qui ci sono Napoli, Milan e Juventus, con una base di offerta da 20 milioni di euro. I bianconeri sono stati i primi, poi sogno arrivati altri inserimenti. Ma cosa può indirizzare la scelta? Come scrive calciomercato.com, Thiago Motta potrebbe essere l’ago della bilancia perché vuole allenare Lewis anche nella prossima stagione che sia al Bologna o altrove. E sappiamo quanto sia calda la candidatura del tecnico Italo-brasiliano sia per la panchina della Juventus che per quella del Milan.