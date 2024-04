Le parole di Alessandroa Tuttosport:"Nessuna delle due squadre sta vivendo un buon momento, ma il Milan ha fatto male nelle ultime due settimane, probabilmente le peggiori degli ultimi tre anni, mentre le precedenti erano state buone. La Juve arriva da qualche settimana negativa in più. Per entrambe però secondo me è sbagliato parlare di stagione fallimentare o anche non buona, anche se nell’ultimo periodo hanno perso un po’ di energia. In campionato hanno fatto quello che era nelle loro possibilità, con filosofie e idee diverse".