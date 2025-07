Juventus, non c'è l'accordo con lo Sporting per Alberto Costa: la situazione

Getty Images

Nel giorno in cui la Juventus ufficializza François Modesto come nuovo direttore tecnico , proseguono anche i dialoghi su altrettanti tavoli. Uno di questi è per la trattativa di, che negli ultimi giorni è stato accostato allo. Il club portoghese, infatti, ha mostrato il suo interesse e ha anche effettuato una prima proposta economica, ma non ci sono ancora accordi.Da parte della Juventus, la volontà è chiara: Alberto Costa non è un giocatore incedibile, ma allo stesso tempo i bianconeri vogliono aspettare l'offerta giusta prima di valutare la sua cessione. Il giovane terzino è arrivato a gennaio per una cifra complessiva di, dunque un investimento importante per un colpo in prospettiva.

Juventus-Sporting: le novità su Alberto Costa

Nei prossimi giorni il dialogo potrebbe dunque proseguire, dato che lo Sporting sembra intenzionato a portare avanti la trattativa,Facciamo un passo indietro. Come anticipato, Alberto Costa è arrivato a Torino lo scorso gennaio per circa 16,5 milioni di euro, che si dividono in questo modo:, pagabili in quattro esercizi, 1,3 di oneri accessori e fino a 2,5 di bonus,. Proprio per questo la Juventus vorrebbe assicurarsi una plusvalenza in caso di cessione.Come raccontato dal direttore deRomeo Agresti sul suo canale YouTube, al momento il dialogo tra il club bianconero e lo Sporting. Il motivo? Proprio l'aspetto economico. Il discorso, infatti, non si sta sviluppando sul piano tecnico: Tudor ha già mostrato fiducia nel terzino al Mondiale per Club, ma allo stesso tempo si tratta di un giocatore cheCon questa visione, infatti, la Juve ha chiarito che per strappare Alberto Costa servirà una cifra più alta rispetto a quella dell'acquisto, dunqueper il suo trasferimento: il portoghese non è incedibile, ma può partire solo con un'offerta ritenuta congrua dai bianconeri.





