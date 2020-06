2









Nome nuovo per l'attacco della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balon, i bianconeri hanno messo gli occhi su Memphis Depay, esterno offensivo del Lione che sfiderà proprio i bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo aver saltato l'andata per un grave infortunio al ginocchio. Depay sarebbe il terzo nome per l'attacco della Juve dopo quelli di Milik e Jimenez, priorità della Juve per rafforzare il reparto offensivo nella prossima stagione.