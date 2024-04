Il mercato non è ancora cominciato, ma i movimenti sì, quelli necessari per trovare una corsia di prelazione per i colpi. Così la Juventus di Giuntoli - con Manna in uscita - ragiona sul futuro e si prepara per la sua rivoluzione, che avrà come obiettivo primario il centrocampo. Oltre a Koopmeiners sono diversi i nomi che circolano in orbita bianconera: c’è Ferguson del Bologna ma attenzione anche a Khéphrendel Nizza su cui si sono riaccesi i riflettori. Sul francese si sono fatti avanti anche i due club di Manchester e il Liverpooi, sottolinea Tmw.