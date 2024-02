La Juve continua a muoversi sul mercato, per la Prima Squadra, ma anche per il futuro. Così ha messo gli occhi sul giovane difensore del Twente Ruud. Classe 2008, dotato di una grande potenza fisica e mancino di piede è stato a lungo trattato dal club bianconero, ora a un passo dalla chiusura. Battuta la concorrenza, con la società bianconera che è in pole position e ha già invitato il giocatore a fare visita alle strutture della società per poi arrivare alle firme sugli accordi. Il calciatore è in città e presto sarà juventino.