nella gara in scena domani sera all'Allianz Stadium. Il motivo? Riassunto nel comunicato sui social: "Coerentemente con la scelta fatta nelle ultime stagioni, si legge nella nota, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte agli ospiti per la trasferta di Torino e pertanto non ne prenderà parte. Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta, di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza".