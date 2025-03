Tuttosport - Juventus, niente più ritiro pre partita obbligatorio: i motivi della scelta

AFP or Licensors

Perché la Juventus ha cancellato il ritiro

in vista del big match di campionato contro l'Atalanta . O meglio, niente ritiro obbligatorio, nel senso che questa volta- come riportato da Tuttosport - ha concesso ai suoi la libertà di trascorrere la vigilia in famiglia e, solo a discrezione, di spostarsi per la notte prima della partita nel quartier generale bianconero.Una scelta, quella del tecnico, frutto della volontà di avere un po' più di leggerezza, a dispetto degli eventi delle ultime due settimane, cosa che è emersa anche durante la conferenza stampa di ieri rievocando un'immagine su tutte, quella di Kenan Yildiz, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners che cadono sulle ginocchia dopo il goal di Khephren Thuram contro il Verona: "Testimonia quanto i ragazzi ci tengano, ma occorre trovare un giusto equilibrio: ce lo siamo detto e ripetuto in settimana", le parole di Thiago. "I giocatori si caricano di tanta responsabilità, ma scendere in campo con quel peso finisce per dare un vantaggio all’avversario, soprattutto in casa. Il calcio, alla fine, è un gioco: non vanno sopiti l’entusiasmo, la voglia di creare e di prendersi dei rischi, perché i giocatori devono averli".

Quando la Juventus è andata in ritiro

, per citare Italo Calvino. Thiago Motta, insomma, ha pensato che di questo avesse bisogno la sua squadra, che comunque è pur sempre un gruppo di ragazzi molto giovani, in vista di un match che può valere tantissimo, sia per la classifica che in termini di fiducia e autostima.La scelta della Juventus di ristabilire il ritiro pre-partita obbligatorio risaliva ai giorni successivi all'eliminazione dalla Coppa Italia, quando l'aria si era fatta pesante e tra i tifosi ha iniziato a spirare il vento della contestazione. Non si è trattato di una punizione, comunque, ma semplicemente di una scelta legata alla nuova organizzazione del club. Senza più coppe da giocare, del resto, nei prossimi tre mesi Thiago Motta avrà l'intera settimana per preparare ogni singolo match, ottimizzando i tempi di recupero e studiando meglio gli avversari.La squadra, in sostanza, dovrà dimostrare di saper sfruttare questa nuova condizione per ritrovare continuità in campionato e chiudere la stagione nel miglior modo possibile, anche con quella compattezza che a volte è un po' mancata e che si puntava a ritrovare grazie al ritiro (che infatti sembra aver dato i suoi frutti). Per oggi, intanto, un cambio di strategia, che si spera possa portare risultati altrettanto positivi.