Tuttosport - Juventus, niente Osimhen: tutti i motivi per cui non si è affondato il colpo

Getty Images

Le ultime speranze, sostanzialmente, si sono infrante ieri, di fronte alla mossa decisiva del Galatasaray.non si trasferirà alla Juventus , ma resterà appunto in Turchia dove ha già giocato in prestito durante la scorsa stagione dimostrando di essere un attaccante di livello altissimo, che non a caso è finito nel mirino di diverse big europee. Il nigeriano, insomma, non sarà il sostituto di Dusan Vlahovic (che intanto idealmente è ancora lì, alla Continassa e in maglia bianconera, in attesa di capire che cosa ne sarà di lui).

Perché la Juventus non ha insistito per Osimhen?

Il nodo Vlahovic

La questione spogliatoio

La Coppa d'Africa

A raccontare alcuni retroscena sulle riflessioni portate avanti in casa Juventus, dove chiaramente sono stati analizzati con attenzione tutti i pro e i contro della trattativa, è l'edizione odierna di Tuttosport, partendo dal discorso economico che inevitabilmente ha avuto il suo peso, così come le complicazioni inevitabili nell'impostare un dialogo con il: tra l'esborso necessario - il, per dare un ordine di grandezza, si è detto disposto a pagare i 75 milioni di euro della clausola valida per l'estero - e il rischio di andare per le lunghe in un'operazione in salita in partenza, la Juve ha effettuato le riflessioni del caso.A questa situazione si è aggiunto un ulteriore problema, legato alle difficoltà – previste, ma forse non in misura così marcata – nel trovare una destinazione per Vlahovic. L'alleggerimento del monte ingaggi che sarebbe dovuto derivare dalla cessione dell'attaccante serbo non si è concretizzato finora, e questo ha inevitabilmente condizionato anche le operazioni in entrata, eccezion fatta per quella a parametro zero di Jonathan David.Nelle valutazioni del club bianconero hanno poi avuto un peso anche altri elementi, più strettamente legati alla figura del centravanti nigeriano: nelle analisi condotte da Damien Comolli sono emerse alcune riserve sulla capacità di Osimhen di inserirsi facilmente nello spogliatoio della Juventus. Le qualità tecniche del giocatore non sono mai state messe in discussione, ma esistono degli equilibri di gruppo che è importante tutelare.Un altro tema su cui la dirigenza ha riflettuto è quello riguardante la. Osimhen tiene molto alla competizione, in cui la Nigeria esordirà a Fès (Marocco) martedì 23 dicembre contro la Tanzania. La finale è in programma domenica 18 gennaio 2026 a Rabat: ciò avrebbe comportato il rischio concreto di dover fare a meno del giocatore per oltre un mese, in una fase delicatissima della stagione. E considerando l'investimento economico necessario, anche questo fattore è stato attentamente valutato da Comolli e dal suo staff.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui