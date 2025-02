Juventus, niente Hancko a gennaio: 'colpa' anche... del Milan

AFP via Getty Images

L'acquisto di già "prenotato" per l'estate , sarebbe stato la ciliegina sulla torta del mercato invernale della, che alla fine per la difesa si è tutelata con Renato Veiga e Lloyd Kelly. Come racconta Calciomercato.com, ilha respinto l'ultimo assalto bianconero per lo slovacco ex Fiorentina proprio a ridosso del gong finale, 24 ore prima in sostanza: un "rifiuto" arrivato anche per "colpa" di, che aveva appena lasciato Rotterdam per accasarsi al Milan. Perdere sia il giocatore più forte del reparto avanzato che un vero e proprio leader difensivo sarebbe stato troppo per un club che punta ad andare molto avanti in Champions League e deve ricostruire il rapporto con i propri tifosi.