Juventus, niente Coppola: va verso la Premier League

Diego Coppola è pronto a dire addio alla Serie A. Il difensore classe 2003 dell’Hellas Verona, a lungo accostato alla Juventus come possibile investimento per il futuro, è ormai a un passo dal trasferimento in Premier League. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano: il Brighton ha presentato un'offerta ufficiale da oltre 10 milioni di euro al club scaligero e si attende solo la definizione degli ultimi dettagli per la chiusura definitiva dell’affare.Coppola, cresciuto nel vivaio del Verona, è stato una delle note più liete della stagione gialloblù, dimostrando personalità e solidità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno alla Juventus, che lo aveva inserito tra i nomi da monitorare per il futuro, soprattutto in ottica di ringiovanimento del reparto difensivo.

Tuttavia, la concorrenza dalla Premier si è rivelata decisiva. Il Brighton ha accelerato i tempi e messo sul piatto una proposta concreta, convincendo il Verona a cedere il suo gioiello.