Juventus, niente Aznou: UFFICIALE la nuova squadra

Il Real Valladolid rinforza la propria difesa con l’arrivo di AdamBen Cheikh (02-06-2006, Barcellona), dopo aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il prestito del terzino sinistro fino al termine della stagione. Il giovane talento 18enne, già internazionale con il Marocco, vestirà dunque la maglia biancoviola per il resto del campionato.La carriera di Aznou è iniziata nelle giovanili del CF Damm e del Barcellona, prima di approdare al settore giovanile del Bayern Monaco nell’estate del 2022. Dopo aver esordito con l’Under 17, è salito in Under 19 e successivamente nella squadra filiale, fino a guadagnarsi l’esordio in prima squadra. Nella stagione in corso ha disputato due partite di Bundesliga e una di Champions League con i bavaresi. Lo cercava anche la Juventus.