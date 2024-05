La Juventus dovrà capire cosa fare con i tanti giovani che ha in rosa e quelli che torneranno dai prestiti. Discorso che vale anche per Nicolussi Caviglia, rientrato a Torino in estate dopo il prestito alla Salernitana nella passata stagione. Nicolussi ha avuto poco spazio considerando che è l'alternativa di Manuel Locatelli. Da quanto riferisce SportMediaset, la Juventus valuta le varie opzioni per il futuro del giocatore. Una di queste è quella di inserire Nicolussi in qualche trattiva per arrivare ad ingaggiare giocatori importanti. Situazione in divenire.