Juventus, Nicolussi Caviglia è un rimpianto? I numeri della sua stagione

Tra i nomi più chiacchierati soprattutto negli ultimi giorni intorno all'ambiente della Juventus c'è quello di. Il centrocampista è passato al Venezia a inizio stagione in prestito con obbligo di riscatto dopo un lungo percorso nelle giovanili bianconere.Con il club veneto si sta distinguendo con tante prestazioni di alto livello, dimostrando di essere uno dei giocatori più importanti per Di Francesco. Nei giorni scorsi ancheha parlato di lui, dichiarando che la sua cessione è stata un errore, e la risposta di Nicolussi Caviglia non si è fatta attendere: "Mi fanno piacere le parole di Motta, ma ora sto pensando solo al Venezia"

I numeri della stagione di Nicolussi Caviglia con il Venezia

Partite giocate: 27

Da titolare: 25

Minuti giocati: 2150

Goal: 4

Assist: 2

Insomma, il passato non si può cambiare, e nel futuro di Nicolussi Caviglia c'è tanta concentrazione per il Venezia. Ma com'è andata fin qui la stagione del centrocampista?