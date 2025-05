Rimpianto di Thiago Motta e adesso uomo mercato: al Milan piace Nicolussi Caviglia

Una vita calcistica vestendo il bianconero, dal settore giovanile fino alla Prima squadra. Hansha vissuto alla Juventus momenti di gioia, crescita e sogni, ma anche tanta sfortuna che ne ha rallentato il percorso. Infortuni e contrattempi lo hanno spesso messo alla prova, ma il talento, quando è autentico, può solo essere ritardato, mai fermato.E lo sta dimostrando oggi, nella sua stagione al Venezia. Con il club lagunare, Nicolussi Caviglia ha trovato continuità e fiducia, dimostrando a tutti di essere non solo un giocatore da Serie A, ma un centrocampista di ottimo livello. Qualità, intelligenza tattica e senso del gol sono gli elementi che lo stanno rilanciando con forza.

Il rimpianto di Thiago Motta

Il Milan su Nicolussi Caviglia

La sua rinascita calcistica è la prova che la pazienza e il lavoro premiano. Il futuro ora è tutto da scrivere, ma questa volta, con basi più solide.Nella sua intervista al Corriere della Sera, Thiago Motta parlò di Nicolussi Caviglia:RIMPIANTI KEAN E FAGIOLI - No, per me no, sono state scelte economiche e non solo tecniche. Certo, a inizio stagione la società non sapeva che Milik non sarebbe mai stato disponibile. Poi è arrivato Kolo Muani che potrà dare un grande contributo alla squadra.Fagioli all'inizio con noi ha giocato molto bene, ma poi ha avuto un periodo di maggiore difficoltà e allora, sempre in sintonia con la società, si è deciso che facesse una nuova esperienza. Mi auguro che Fagioli e Kean possano continuare a crescere come stanno facendo. Un giocatore che abbiamo sbagliato a non trattenere è Nicolussi Caviglia, che sta dimostrando grande qualità.Hans Nicolussi Caviglia si sta ritagliando un ruolo da protagonista al Venezia, nonostante una stagione complessa per il club lagunare. Il centrocampista classe 2000, arrivato la scorsa estate dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro, che è scattato a febbraio.Le sue prestazioni non sono passate inosservate. In un’annata difficile per la squadra veneta, Nicolussi Caviglia ha saputo mettersi in luce con numeri importanti: 4 gol e 3 assist, oltre a una costante presenza in mezzo al campo. Le sue qualità tecniche e la visione di gioco hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Milan, che ne sta monitorando l’evoluzione, come riporta calciomercato.com Tuttavia, il futuro del centrocampista potrebbe essere condizionato dalle ultime quattro giornate di campionato. Se il Venezia dovesse retrocedere in Serie B, una sua permanenza in laguna diventerebbe complicata. In quel caso, il club potrebbe valutare la cessione per monetizzare, aprendo la porta a nuove opportunità, magari proprio in rossonero.Il Milan osserva con attenzione, pronto a inserirsi nel caso si aprano spiragli per assicurarsi un talento ancora in crescita.