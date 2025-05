Getty Images

La Juventus lavora al futuro e uno dei dossier prioritari riguarda Nicolò, uno dei talenti più brillanti emersi nella stagione bianconera. Come riportato da Tuttosport, il club torinese è pronto a blindare il terzino classe 2003 con un rinnovo di contratto fino al 2030, con relativo adeguamento dell’ingaggio.In meno di un anno, Savona è passato dalla Next Gen alla prima squadra, conquistando Thiago Motta grazie a prestazioni solide e continue. Domenica sarà uno dei protagonisti della sfida contro il Venezia, fondamentale per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Ironia della sorte, proprio i lagunari erano tra i club interessati a lui lo scorso agosto, quando si parlava di un possibile prestito per fargli fare esperienza in Serie B.

Cosa cambia sul mercato

Ora, però, le gerarchie sono cambiate: Savona è un punto fermo della rosa juventina e ha attirato l’attenzione anche di club esteri come Bournemouth e Bayer Leverkusen. I primi contatti per il rinnovo sono già avvenuti a inizio maggio e, sempre secondo Tuttosport, un nuovo summit è previsto nei prossimi giorni per portare avanti la trattativa.Tuttavia, il prolungamento non equivale a una garanzia di permanenza. L'ottima stagione disputata dal terzino ha infatti acceso i riflettori del mercato su di lui: su Savona è piombato anche il Manchester City, con Pep Guardiola sempre attento ai giovani profili di prospettiva. Il ragazzo è diventato uno dei nomi caldi dell’estate bianconera e potrebbe trasformarsi in una pedina centrale del prossimo calciomercato, tra rinnovo, possibili offerte irrinunciabili e la volontà del giocatore stesso di continuare a crescere.