Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino).

all'uscita delle pre convocazioni di Luciano Spalletti per Euro 2024. Ci sarà un ulteriore scrematura, intanto la lista comunicata dalla Figc ci dice che c'è un'esclusione eccellente come quella di Manuel Locatelli e una convocazione – al di là delle anticipazioni di questi ultimi giorni -, a sorpresa come quella di Nicolò. Si conclude, così, il lungo percorso che ha portato il centrocampista dalla squalifica per il caso scommesse al rientro in campo in campionato fino alla Nazionale.Nicolò Fagioli era uno degli osservati speciali alla Continassa il 20 settembre scorso. Quel giorno, Luciano Spalletti visitò il centro sportivo bianconero, seguì l'allenamento e ebbe dei dialoghi approfonditi con i calciatori della Juventus convocabili per la Nazionale. Tra questi anche Fagioli che, quel giorno, fu messo in campo da Allegri come play in mezzo al centrocampo.Sull'ipotesi della convocazione si espresse, ai nostri microfoni , il Prof. Paolo Jarre, terapeuta di Nicolò Fagioli:"Sull'aspetto fisico e tecnico non posso parlare. Ma dal punto di vista mentale è sicuramente pronto, con lui prestiamo molta attenzione al fatto di non dare un peso, un'importanza eccessiva a questa finestra, che sarà brevissima fino alla fine del campionato, ma di pensare nel lungo. La preparazione estiva, la prossima stagione. Rimane un sogno, ma sapendo benissimo che illudersi non servirà, la convocazione per gli Europei. Come apparso più volte sui media, l'esempio è quello di Paolo Rossi. Che rientrò in campionato a fine maggio nel 1982 e a luglio vinse la Coppa del Mondo da capocannoniere e centravanti della Nazionale. Certo: la storia è diversa. Un pochino, una fantasia, un sogno si può coltivare".Questa la lista dei centrocampisti pre convocati da Luciano Spalletti, tra cui per l'appunto compare Fagioli e non Locatelli: