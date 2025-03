Fotografia di un crollo: Nico Gonzalez è la (non) risposta della Juventus

Getty Images

Se la crisi della Juventus passa anche (e soprattutto) dalla squadra, allora non si può ignorare che in campo ci siano tante fotografie. Fotografie ditutto ciò racconta le ultime settimane bianconere, di una squadra non in grado di reagire.Nemmeno quando era rimasto solo l'orgoglio, nemmeno quando è arrivata la peggior sconfitta in casaInsomma, nel momento in cui serviva la risposta più forte, è arrivata tutta la debolezza della Juventus, lasciando un vuoto che preoccupa soprattutto in vista del futuro.

Fotografia di un crollo

Nico Gonzalez, i numeri della sua stagione alla Juventus

Partite giocate: 26

26 Da titolare: 20

20 Minuti giocati: 1557

1557 Partite saltate: 14

14 Goal: 3

3 Assist: 4

Ma torniamo a quelle fotografie, a quei simboli: a tutto ciò si può affiancare la voce. L'argentino è stato protagonista negativo, soprattutto nelle ultime due disfatte, della totale mancanza di reazione della squadra.Nico Gonzalez è arrivato a Torino tra le. Non era il primo obiettivo della Juventus, non si può negare. E proprio per questo, il motore della sua motivazione doveva essere uno dei più, per dimostrare che la società bianconera aveva preso la scelta giusta. Il motore dell'argentino, però, si è spento con troppa fretta: l'infortunio a Lipsia ha cancellato, tenendo l'ex Fiorentina ai box per due mesi.Ma dal rientro in campo sono passate ormai diverse partite, e a marzo non può essere un alibi per tutto ciò che è stato dopo. Nico Gonzalez ha segnato solo due goal da quando è tornato in campo, e la gioia (apparentemente) ritrovata ha lasciato subito spazio a, nel carattere e nelle prestazioni: l'ultima rete è datata 22 dicembre 2024, in casa delLa fiducia nell'argentino non è mancata, infatti Thiago Motta lo ha schierato in tutte le partite da titolare dopo il suo rientro, a eccezione di Venezia e Fiorentina all'andata. La (non) risposta, però, è stata molto più bruciante di quanto ci si aspettasse, e di certo