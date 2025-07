Nico Gonzalez, Sancho e Conceiçao: un anno dopo è cambiato tutto

Getty Images

Il 25 agosto 2024 la Juventus annunciavacome nuovo acquisto. Quarantotto ore dopo, toccava a. Era la piena di un fiume che avrebbe raggiunto il suo apice pochi giorni dopo, con l'arrivo didi fronte a centinaia di tifosi al JMedical. Quel fiume, però, sarà destinato a straripare pochi mesi più tardi , simbolo di una calma che non c'è mai stata in quella Juventus, schiacciata dalla confusione e, soprattutto, da troppe incertezze.In quei giorni, inoltre, i due nuovi arrivi sancivano definitivamente la fine dei tentativi per. Giuntoli scelse Nico Gonzalez e Conceiçao, e a distanza di quasi un anno i destini dei tre esterni sono di nuovo legati, forse in modo ancora più stretto. È cambiato tutto dopo una stagione intensa, che ha segnato un nuovo "anno zero" in casa Juve.

Come è cambiato il 'ruolo' di Nico Gonzalez

Sancho e Conceiçao possono dipendere da Nico Gonzalez

E tutto passerà ancora una volta dai tre giocatori, ma le situazioni ora sono ben diverse. E la chiave di tutto è Nico Gonzalez.Perché Nico Gonzalez può essere il nodo principale? Perché porta a due strade principali, e i nomi già si conoscono. L'argentino è sul mercato, conseguenza di una stagione molto deludente e di una cifra che pesa sulle casse bianconere.tra prestito, riscatto (obbligato) e bonus: l'ex Fiorentina è stato fin qui ben lontano dalle aspettative, che erano comunque influenzate da Jadon Sancho.Già, perché la Juve aveva seguito con forte interesse l'esterno inglese, ma senza riuscire a concretizzare la trattativa: così era arrivato Nico Gonzalez, accompagnato da quello status di "alternativa" che non è mai riuscito a togliersi, anzi.sono state copertina di una stagione mai decollata, con più di qualcuno che guardava in Inghilterra, precisamente aA distanza di un anno la situazione si è ribaltata, e al centro questa volta c'è Nico Gonzalez. Ma Sancho non è tanto distante, anzi. In un trio tutt'altro che inedito, i fili del mercato intrecciano i futuri di ogni giocatore, e l'argentino può partire: una sua cessione potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa per l'esterno del Manchester United, con cui c'è ancora distanza sull'ingaggio E Conceiçao? I contatti con il Porto sono proseguiti nei giorni scorsi e non è escluso che la Juventus possa ottenere lo sconto sulla clausola, anche se le prossime settimane saranno inevitabilmente decisive. Anche in questo caso, Nico Gonzalez può partire e fare la differenza per il mercato bianconero:Il mercato scioglierà i nodi, ma quello dell'argentino resta complicato, eppure a distanza di un anno può sbloccare diverse situazioni e diventare la vera chiave per Comolli.





