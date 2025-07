Juventus, Nico Gonzalez verso l'Arabia? La situazione e l'intreccio con Sancho

2025 Getty Images

Stagione deludente per Nico Gonzalez alla Juventus

Quando la Juventus acquistòdallaper circa 38 milioni di euro, l’operazione fu accolta come un colpo di mercato di grande prospettiva. I bianconeri puntavano su un talento offensivo in grado di incidere subito nel nuovo corso tecnico. Tuttavia, a distanza di un anno, il bilancio è fortemente negativo.La stagione dicon laè stata deludente sotto ogni punto di vista. I numeri parlano da soli: solo, troppo poco per un giocatore acquistato con grandi aspettative. L'argentino non è mai riuscito a trovare una collocazione tattica stabile e, soprattutto, non ha saputo adattarsi alle richieste del calcio bianconero, basato su intensità, corsa e disciplina tattica.

Juventus pronta a cedere Nico Gonzalez nel calciomercato estivo

Calciomercato Nico Gonzalez: l’Al-Ahli interessato

Juventus: cessione di Gonzalez per finanziare il colpo Jadon Sancho

Gonzalez tra addio e rilancio

L’arrivo in panchina di Igor Tudor ha aggravato la situazione: l’allenatore croato ha utilizzato Gonzalez prevalentemente da esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, un ruolo lontano dalle sue caratteristiche. Non ha la gamba e la resistenza per coprire entrambe le fasi, Nico Gonzalez è diventato un corpo estraneo nella Juventus.Divenuto un comprimario, l’attaccante argentino è finito nella lista dei giocatori cedibili dalla Juventus nel calciomercato. Il club bianconero ha iniziato a sondare il terreno con diversi club, in particolare fuori dall’Europa. L’obiettivo è liberare spazio in rosa e a bilancio per investire su nuovi profili più adatti al progetto tecnico di Tudor.La destinazione più concreta per il futuro di Nico Gonzalez è l’Al-Ahli, club della Saudi Pro League con sede a Gedda e guidato dal tecnico tedesco Matthias Jaissle. Dopo una fase iniziale di chiusura, il calciatore ha aperto a un possibile trasferimento in Arabia Saudita, consapevole che restare alla Juventus significherebbe rischiare l’anonimato e, soprattutto, perdere visibilità in ottica Nazionale argentina.L’obiettivo personale di Gonzalez resta infatti quello di non uscire dal radar dell’Albiceleste, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui il MondialeLa Juventus non si opporrebbe alla cessione di Nico Gonzalez, ma solo a fronte di un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al club di recuperare parte dell’investimento e di liberare risorse per rinforzare il reparto offensivo.In cima alla lista dei desideri c’è Jadon Sancho, considerato il profilo ideale per completare il pacchetto offensivo bianconero. Il possibile addio di Gonzalez potrebbe quindi sbloccare l’assalto decisivo al talento inglese.Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus è sempre più incerto. Il giocatore è davanti a un bivio: restare a Torino con il rischio di un’altra stagione da riserva o accettare una nuova sfida in Arabia Saudita per rilanciarsi e restare competitivo in chiave Nazionale.La Juventus, dal canto suo, è pronta a voltare pagina. La delusione Gonzalez potrebbe diventare l’occasione per un nuovo investimento più funzionale, con Jadon Sancho in pole per raccoglierne l’eredità.