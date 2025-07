Nico Gonzalez può sbloccare mercato della Juventus: gli scenari

Getty Images

A un solo anno di distanza dal suo arrivo, il ruolo e le possibilità dialla Juventus si sono ribaltate del tutto. Da giocatore di riferimento per gli esterni - almeno nell'idea iniziale - a vero e proprio jolly di mercato , il futuro dell'argentino è cambiato in modo radicale e può essere decisivo per le casse della società. Il costo di Nico Gonzalez alla Juventus è di circaUna cifra senza dubbio importante, sopratutto a fronte delle prestazioni spesso non all'altezza nella scorsa stagione. L'ex Fiorentina si è fermato per più di due mesi a causa di un infortunio, rimediato nella stessa sera in cuiterminava la sua stagione, contro il Lipsia. Da allora, Nico Gonzalez ha saltato, rientrando solo a dicembre.

Juventus, come cambia il mercato con Nico Gonzalez

Nemmeno dal suo rientro, però, è riuscito a fare davvero la differenza:, non abbastanza per le idee della dirigenza bianconera. L'argentino, dunque, è finito sul mercato: dopo aver cominciato in modo positivo con Tudor, è finito indietro nelle gerarchie e ora sembra destinato a viaggiare lontano da Torino.La sua partenza, infatti, viene valutata molto attentamente dalla Juventus. Il motivo? L'obiettivo dei bianconeri è cercare di venderlo per una cifra intorno ai 30 milioni, che potrebbero sbloccare diverse situazioni, a cominciare dallo stesso reparto: le operazioni di Sancho e Conceiçao dimostrano la necessità della Juve di vendere, perché al club bianconero serve un budget importante per rinforzare la rosa.I 30 milioni che potrebbero arrivare dalla cessione di Nico Gonzalez, dunque, potrebbero essere impiegati per una delle due trattative, oppure entrambe. Resta anche da capire come si evolverà la situazione di, per cui la Juventus continua a lavorare a un nuovo prestito, dato che la pista Osimhen sembra sempre più lontana.





