Nico Gonzalez è a Torino, le immagini

Nico Gonzalez Juve, i dettagli dell’operazione

Adesso sì, ci siamo davvero.è arrivato questa sera a Torino, all’aeroporto di Caselle, e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con la Juventus . Questione ormai di un pizzico di pazienza, di ultimi dettagli e pratiche burocratiche prima dell’annuncio e delle prime immagini dell’esterno argentino con indosso la maglia bianconera.Le immagini dell’arrivo diall’aeroporto diDopo settimane di trattative, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Nico Gonzalez . L'esterno argentino, che non si allenava più con la squadra viola, si trasferirà a Torino. La Juventus ha offerto 38 milioni di euro, comprensivi di bonus, per assicurarsi il giocatore. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto: 8 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, per un totale di 33 milioni, più 5 milioni di bonus. Nico Gonzalez è quindi pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus.