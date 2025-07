Juventus, Nico Gonzalez ai saluti: la richiesta

3 ore fa

Un'estate fa arrivava dalla Fiorentina l'esterno argentino Nico Gonzalez. Dopo una stagione decisamente non convincente il giocatore sembra molto vicino a lasciare Torino e la Juventus. Anche perchè, con l'acquisto ormai sempre più vicino di Francisco Conceicao servirebbe la cessione di Nico per portare a Torino Jadon Sancho con cui al Juventus sta portando avanti i colloqui. Stando a quanto riferisce questa mattina Tuttosport la Vecchia Signora lascerebbe partire l'esterno argentino classe 1998 per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Si lavora, al momento sembra abbia estimatrici dall'Arabia.