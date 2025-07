Tuttosport - Juventus, 30 milioni da Nico Gonzalez: si apre l'opportunità Arabia

Dei tre grandi acquisti che laha fatto nell'estate scorsa, ovveroquest'ultimo è quello che vive per certi aspetti la situazione più incerta perché non è sicuro che rimanga, come invece l'olandese ma non è neanche così fuori come il centrocampista ex Aston Villa. Sicuramente l'argentino non è centrale, né per il club né tanto meno per Igor Tudor, che al Mondiale per Club ha tracciato una strada chiara in cui Nico non ricopre un posto in prima fila.L'apertura della Juventus a cedere Nico Gonzalez è motivata anche da cosa comporterebbe l'addio dell'ex Fiorentina, ovveroDue operazioni che non sono alternative di per sé ma che lo diventano nel momento in cui Nico rimanesse a Torino, sia per una questione economica sia numerica. Ma qual è la situazione di mercato attorno all'esterno bianconero?

Il prezzo giusto può essere 30 milioni di euro, sebbene la Juve si stia augurando un piccolo rialzo, come riferisce Tuttosport. Molto, se non tutto, dipenderà dal tipo di mercato che si svilupperà attorno a Nico, che è stato proposto già a più riprese nei vari discorsi. È statscrive il quotidiano e se n'è parlato anche in ottica Marsiglia (che continua ad essere interessato a Weah).Un nuovo fronte per Nico, si legge, si potrebbe aprireSarebbe una soluzione in grado di accontentare davvero ogni parte in causa: il calciatore potrebbe mantenere standard economici difficilmente raggiungibili altrove e la Juve ottenere quella proposta economica necessaria per lasciar partire il giocatore e aprire le porte sia a Sancho che a Conceicao.