Juventus, Nico Gonzalez a DAZN: 'Mi dispiace per Yildiz. Vediamo se possiamo andare in vacanza tranquilli'

Juventus-Monza, le parole di Nico Gonzalez

Lavince 2-0 contro il Monza grazie alle reti di. I due attaccanti bianconeri si sono presentati ai microfoni di DAZN dopo la partita: "Mi sento bene, con tranquillità, oggi abbiamo vinto, siamo pronti per le prossime partite. Sono felice di essere qui" ha dichiarato Kolo Muani.JUVENTUS QUARTA - "Momentaneamente, sappiamo che ancora mancano un paio di partite difficili da giocare, l'obiettivo è quello, dobbiamo continuare a dimostrare come abbiamo fatto oggi e vediamo se alla fine possiamo andare in vacanza tranquilli".

"Mi dispiace, secondo me non l'ha fatto apposta, si vede che è un bravo ragazzo, vediamo, possiamo giocare anche senza di lui ma sarebbe bello vederlo in campo, è un bravo ragazzo, che lavora, mi dispiace tanto".