Lasi è qualificata ai playoff diC. Un percorso molto soddisfacente per i bianconeri, che dopo una prima parte di stagione altalenante si sono ritrovati, iniziando così una lunga risalita che li ha portati al prestigioso successo. Tuttavia ci sono ancora delle gara prima dei playoff.presso lo stadio Tonino Benelli, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.