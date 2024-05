DaSerie C NOW - Playoff - Primo Turno Fase Nazionale - Partita di andataJuventus - Casertana 0-1Stadio Giuseppe Moccagatta - AlessandriaMarcatore: 47' st Curcio (C).Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Stramaccioni, Muharemovic (cap.), Hasa, Nonge, Comenencia (20' st Mulazzi), Guerra (20' st Da Graca), Rouhi, Damiani, Sekulov (20' st Mbangula). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Cerri, Iocolano, Palumbo, Salifou, Stivanello, Perotti, Anghelè, Bonetti. Allenatore: Massimo Brambilla.Casertana: Venturi, Celiento (cap.), Toscano, Carretta, Tavernelli (35' st Taurino), Bacchetti (31' st Sciacca), Deli (15' st Damian), Casoli (31' st Proietti), Calapai, Montalto (15' st Curcio), Anastasio. A disposizione: Marfella, Fabbri, Soprano, Matese, Galletta, Paglino, Taurino, Turchetta, Rovaglia. Allenatore: Vincenzo Cangelosi.Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze (Assistenti: Franco Iacovacci di Latina, Giuseppe Lipari di Brescia. IV Ufficiale: Abdoulaye Diop di Treviglio. VAR: Daniele Paterna di Teramo. AVAR: Lorenzo Maggioni di Lecco).Ammoniti: 40' pt Montalto (C), 18' st Celiento (C), 40' st Taurino (C), 41' st Nonge (J), 48' st Curcio (C).Prossimo impegno:Serie C NOW - Playoff - Primo Turno Fase Nazionale - Partita di ritornoCasertana - Juventus Next GenStadio Alberto Pinto - CasertaSabato 18 maggio - ore 20.30