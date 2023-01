Le pagelle del match tra, terminata 2-1 per i bianconeri con i gol di Barrenchea e Pecorino.6,5 - Non male come esordio, sul gol non può nulla ma poco prima salva il risultato con una grande uscita.Savona 6,5 - In fase di impostazione è quello che prova a dare qualcosa in più dei tre difensori.6,5 - Cerca di guidare come al solito il reparto arretrato, viene ammonito nel secondo tempo ma nel finale si prende la squadra sulle spalle evitando qualsiasi pericolo.6 - Sempre prestante fisicamente, nel primo tempo salva il risultato con un ottimo intervento, qualche imprecisione a livello di impostazione.6,5 - Inizia con la solita spinta offensiva, poi si spenge un pochino ma resta una certezza di questa squadra.6,5 - Il più pericoloso nella prima frazione di gioco, si fa vedere, si inserisce ed è sempre nel vivo del gioco, fino alla fine.7 - Un rigore importantissimo e pesante trasformato dall'argentino che da il via alla rimonta.Zuelli 5,5 - Il meno brillante a centrocampo, si innervosisce nel secondo tempo.5,5 - Non ancora il giocatore che ci si aspetta, il gol del Vicenza arriva dalla sua parte, poco incisivo. (Dal 71' Mulazzi, 6)6,5 - Una cavalcata come ha già abituato che porta poi al calcio di rigore, una giocata che cambia la partita. (Dal 76' Cudrig 6)7,5 - Mezzo voto più di tutti, per il gol, bello e decisivo. Per essersi sbloccato dopo tre mesi, per aver lottato come sempre in mezzo ai difensori. Encomiabile.6,5 - Torna a vincere, lo fa contro la terza forza del campionato in rimonta. Segnale che ha la squadra in mano, un punto di ripartenza.