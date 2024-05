La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, presenta un focus sulla Casertana, prossima avversaria della Next Gen ai Playoff di Serie C.Due vittorie, due passi in avanti nel percorso play-off per la. Dopo le prove sopra le righe contro Arezzo e Pescara, i ragazzi di Brambilla sbarcano nella fase nazionale deidi Serie C. Il sorteggio di domenica mattina ha svelato il nome del prossimo avversario: laLa formazione campana ha chiuso al 4° posto il campionato nel girone C, alle spalle di Juve Stabia, Avellino e Benevento, conquistando 65 punti nella regular season. Saltato il primo turno play-off, la formazione di mister Vincenzo Cangelosi si è liberata dell’Audace Cerignola con il pareggio senza reti di sabato scorso, uno 0-0 sufficiente per raggiungere la fase successiva da testa di serie come miglior piazzata.La buona notizia per i nostri è aver evitato le terze classificate nei vari raggruppamenti, ma, di contro, la Casertana -spulciando le statistiche dell’ultimo periodo- risulta essere una delle squadre più in forma tra quelle ancora in gioco. Dal 17 marzo i rossoblù hanno piazzato un filotto di 8 gare senza sconfitte (5 vittorie e 3 pareggi), scalando la classifica e mettendosi in una posizione di vantaggio per le prime fasi della post-season.A dire la verità, sempre guardando i numeri, c’è stato un solo vero momento di appannamento nel corso del campionato: quello trascorso da gennaio a febbraio, con il treno per la lotta alla promozione diretta scappato via e mai più riagguantato. Per il resto, la stagione è da catalogare come una delle più positive nella storia recente della società.È uno dei tecnici più esperti della categoria e gode di parecchia stima nell’ambiente Casertana per l’ottima stagione 22-23 vissuta in corsa dopo essere subentrato a dicembre. Vincenzo Cangelosi guida la squadra da una stagione e mezza: chiuso il girone di Serie D al 3° posto, è stato confermato e, grazie al ripescaggio in Lega Pro, ha continuato il progetto alzando l’asticella e conducendo il gruppo alla qualificazione play-off.Nel corso del campionato appena terminato ha proposto un sistema di gioco utilizzando prettamente la difesa a 4, spaziando soprattutto dalla metà campo in su. Prima si è affidato spesso ad un 4-3-3, salvo poi modellarsi verso un 4-2-3-1 con maggior fluidità sugli esterni. Sporadicamente ha proposto una difesa a 3, ma contro l’Audace Cerignola si è vista una squadra più offensiva sempre con il pacchetto arretrato a 4.I pericoli maggiori potrebbero arrivare da Alessio Curcio, seconda punta di 34 anni da 15 gol e 3 assist in questo campionato; l’altra bocca da fuoco è la punta Adriano Montalto (12 reti e 4 passaggi vincenti), classe ’88, ex Bari, Reggina e Reggiana. Una formazione “matura” con tanti giocatori già affermati tra i titolari, come il portiere Venturi e il duo di terzini Calapai-Anastasio. Sulle fasce -in zona d’attacco- occhi su Mirko Carretta, lo scorso anno in B con il Sudtirol e capace di creare grande superiorità nelle azioni veloci dalle corsie. In mediana Damian e Toscano danno equilibrio e filtro, dietro Bacchetti e Celiento dovrebbero formare la coppia di centrali dal 1’ minuto.51 reti segnate, 38 subite: tabellino che ci dà un’ulteriore indicazione sulla predisposizione della Casertana: struttura solida, difesa difficile da aggirare e capacità di indirizzare le partite con gli episodi più significativi della gara.Sarà un doppio confronto tosto, ma non resta che provarci anche questa volta. Si parte con l’andata al Moccagatta di Alessandria, poi il ritorno all’Alberto Pinto di Caserta. Forza ragazzi, meritate di vivere questi momenti!