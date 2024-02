Valdesi al Giugliano: il comunicato

Andreava al: lo ufficializza la Juventus.Andrea Valdesi passa a titolo temporaneo al Giugliano Calcio 1928 fino al 30 giugno 2024.È ufficiale, infatti, il prestito del classe 2004 al club campano, fino al termine della stagione in corso.Valdesi giocherà sempre in Serie C, ma nel Girone C.Sei le presenze di Andrea tra i professionisti, tutte registrate quest'anno con la maglia della Next Gen ed equamente divise tra campionato e Coppa Italia di categoria .Bianconero dall'estate del 2018, Valdesi ha giocato 26 partite nella Primavera della Juventus, tenendo in considerazione tutte le competizioni, e ha trovato anche il suo primo e unico gol con l'Under 19 con una splendida conclusione dalla distanza nei minuti finali di gara che è valsa il definitivo 3-2 contro l'Atalanta nella stagione 2022/2023.Ora una nuova avventura dove potersi misurare!In bocca al lupo, Andrea!