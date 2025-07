Juventus, Next Gen e Under 20: quando inizia la stagione e tutti i dettagli

Next Gen, si parte da Vinovo con Brambilla

La Juventus si prepara a dare il via ufficiale alla nuova stagione sportiva. Mercoledì 24 luglio si apriranno i cancelli della Continassa per l’inizio della preparazione della prima squadra, pronta ad affrontare il campionato 2025/26 con grandi ambizioni. Dopo un’annata di transizione, l’obiettivo sarà tornare protagonista in Italia e in Europa.Pochi giorni prima, sarà la Juventus Next Gen a dare il via ai lavori. A inizio della prossima settimana, infatti, la squadra allenata da Massimo Brambilla inizierà la preparazione al training center di Vinovo, casa del settore giovanile bianconero. La rosa a disposizione sarà inizialmente molto numerosa e dovrà essere sfoltita e completata durante il mercato estivo. In attesa del programma completo delle amichevoli, ad agosto ci sarà quella contro la prima squadra all’Allianz Stadium.

Obiettivo Moccagatta, occhi puntati sul mercato

Under 20 al via con mister Padoin

La società sta lavorando anche per definire lo stadio che ospiterà le gare casalinghe della Next Gen: l’obiettivo dichiarato è tornare a giocare al Moccagatta di Alessandria. Nel frattempo, prosegue il mercato. Il prossimo obiettivo è il protiere Mangiapoco che prenderà il posto del partente Daffara che dovrebbe trasferirsi in prestito all'Avellino.Il 15 luglio inizierà anche la stagione dell’Under 20, sempre a Vinovo. Alla guida ci sarà Simone Padoin, che succede a Francesco Magnanelli. Tra i talenti da seguire con attenzione spicca Francisco Barido , uno dei prospetti più promettenti del vivaio bianconero. Intanto, oggi è stato ufficializzato l’acquisto di Bamballi, esterno ex Lione che può giocare anche d braccetto in un difesa a tre.