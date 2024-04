La Juventus programma, non solo per la Prima Squadra, ma anche e soprattutto per la sua Next Gen. Un bacino florido di giovani, con qualche giocatore d'esperienza ad aiutare. Tra questi c'è Simone Guerra, bomber dell'U23 e di categoria, che ha concluso la stagione regolare di Serie C con la bellezza di 15 reti a referto, miglior bottino di sempre a livello di seconda squadra bianconera, diventando anche il miglior marcatore all-time del girone B. Lui, che con i bianconeri si è piazzato al 7° posto, ottenendo anche la miglior posizione finale nella recente storia bianconera, è pronto a firmare un nuovo contratto con il club: rinnovo fino al 2025, che potrà arrivare anche prima del playoff con l’Arezzo al Moccagatta con due risultati su tre a disposizione che si giocherà martedì 7 maggio.