Da Juventus.com:La Juventus Next Gen va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Arezzo e Virtus Entella.Ad Alessandria arriva il Cesena capolista del Girone B di Serie C e già aritmeticamente promosso in Serie B.All'andata a imporsi fu proprio la formazione romagnola vincendo 1-0 tra le mura amiche con una rete di Pieraccini.Di seguito la lista dei giocatori convocati da Massimo Brambilla per il match in programma nel pomeriggio di oggi – domenica 7 aprile 2024 – alle ore 16:15 presso il "Giuseppe Moccagatta".I CONVOCATI1 Garofani2 Savona3 Stramaccioni4 Pedro Felipe7 Hasa8 Nonge Boende9 Cerri11 Mbangula Tshifunda14 Mulazzi19 Rouhi20 Iocolano21 Palumbo25 Scaglia26 Damiani29 Salifou30 Daffara32 Turicchia33 Perotti36 Anghelè41 Bonetti44 Sekulov