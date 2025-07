Juventus Next Gen, ufficiale una cessione

Getty Images for Lega Serie A

DaNicolò Ledonne, reduce dal prestito alla Giana Erminio dei mesi scorsi, passa a titolo definitivo al Novara: è ufficiale la cessione al club piemontese del centrocampista classe 2004.Cresciuto nel settore giovanile bianconero di cui ha vestito la maglia dell’Under 17 e della Primavera, ha giocato all’inizio della scorsa stagione le sue prime partite da professionista con la Juventus Next Gen - quattro presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C.L'esordio "tra i grandi", per il ragazzo nato a Chivasso, è arrivato in occasione della prima gara ufficiale del 2024/25: la sfida dell'11 agosto scorso, valida per il primo turno della coppa nazionale di categoria contro la Giana Erminio; la squadra di cui poi ha vestito la maglia nei successivi sei mesi.

E ora per lui il momento di una nuova avventura: grazie di tutto Nicolò, in bocca al lupo per il futuro!