La Juventus Next Gen, dopo un inizio complicato di stagione, ha mostrato una netta risalita e si trova ora solidamente posizionata nella zona playoff del girone B di Serie C. Nonostante le sfide incontrate, l'obiettivo principale della squadra guidata da Massimo Brambilla rimane quello di consolidare e, se possibile, migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. Tuttavia, per raggiungere tale traguardo, l'U23 bianconera dovrà fare a meno di Jean-ClaudeIl club ha reso nota questa decisione tramite una comunicazione ufficiale. Il terzino francese, classe 2002, lascia la Juventus Next Gen per intraprendere un'esperienza in prestito verso il Sion. "Jean-Claude Ntenda seguirà Tommaso Maressa chiudendo la stagione 2023/2024 in terra elvetica. È ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Sion, attualmente al primo posto nella seconda divisione svizzera proprio dove c'è anche il Bellinzona – al momento quinto in classifica – dove giocherà Tommaso Maressa. Cinque le apparizioni quest'anno di Jean-Claude in Next Gen, arricchite da un bellissimo gol contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C. Ntenda saluta momentaneamente i nostri colori dopo quasi 50 presenze tra Primavera e Next Gen. Buona fortuna per questa nuova esperienza!".