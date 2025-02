Juventus Next Gen, UFFICIALE un rientro dal prestito

Getty Images for Lega Serie A

DaDopo la prima metà della stagione 2024/2025 trascorsa in prestito all'Empoli, nella formazione Under 20, Matteo Fuscaldo rientra alla base.Il portiere classe 2005, nato a Busto Arsizio, torna alla Juventus dove proseguirà la stagione in corso.Dopo quella al Monza tra l'agosto del 2022 e il gennaio del 2023, ora si chiude anche la sua seconda avventura in prestito, in questo caso in Toscana.Bentornato, Matteo!