Juventus Next Gen, ufficiale un prestito

Lorenzo Villa vestirà la maglia del Padova nella stagione 2025/2026. Come annunciato ufficialmente da juventus.com, il difensore classe 2003 lascia momentaneamente la Juventus per approdare in Veneto con la formula del prestito annuale.Per Villa si tratta della prima avventura in Serie B, un passo importante nel suo percorso di crescita. Nato a Iseo, il giovane centrale è arrivato alla Juventus Next Gen lo scorso gennaio dal Pineto, squadra abruzzese con cui si era messo in luce tra i professionisti. Nella seconda parte della stagione 2024/2025 ha collezionato nove presenze con la seconda squadra bianconera, contribuendo al cammino che si è interrotto al secondo turno dei playoff di Serie C.

Il trasferimento a Padova rappresenta un'opportunità significativa per accumulare esperienza in un campionato più competitivo e continuare il proprio sviluppo sotto gli occhi attenti del club bianconero. Il Padova, da parte sua, potrà contare su un giovane promettente e già formato nel vivaio di una delle società più strutturate d’Italia."In bocca al lupo per questa nuova avventura Lorenzo!", conclude il comunicato ufficiale della Juventus, augurando il meglio al suo giovane talento per questa nuova sfida.