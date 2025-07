Juventus Next Gen, ufficiale un prestito

Getty Images

Nuova tappa nella carriera di Mattia Compagnon. Come comunicato ufficialmente da juventus.com, il centrocampista classe 2001 è stato ceduto al Venezia in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore friulano continuerà così a militare in Serie B, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione al Catanzaro.Compagnon ha già maturato una buona esperienza nella serie cadetta, con 51 presenze tra Feralpisalò e Catanzaro, impreziosite da sette gol. Un percorso di crescita iniziato con la Juventus Next Gen, dove ha collezionato 76 presenze a partire dal suo debutto nel febbraio 2021 contro il Livorno, segnando subito al suo primo ingresso in campo. In maglia bianconera ha totalizzato 17 gol e cinque assist, dimostrando duttilità e qualità offensive.

Dopo aver dimostrato affidabilità e costanza nel corso delle sue esperienze in prestito, Compagnon è pronto a misurarsi con una nuova sfida ambiziosa: contribuire al progetto tecnico del Venezia, squadra che punta a un ruolo da protagonista in Serie B.La Juventus ha salutato il giocatore augurandogli il meglio per il futuro: “In bocca al lupo per questa nuova avventura, Mattia!”. Un nuovo capitolo si apre, con l’obiettivo di continuare a crescere e lasciare il segno anche in Veneto.