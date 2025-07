Juventus Next Gen, UFFICIALE un nuovo acquisto: arriva dalla Serie D

Getty Images

Il comunicato della Juventus su Brugarello

La Juventus Next Gen sta rinforzando la propria rosa in vista della nuova stagione, che partirà ufficialmente domani, 16 luglio, con il raduno a Vinovo . La squadra di Brambilla sta prendendo forma tra conferme e nuovi arrivi, anche grazie al mercato.Proprio in questo senso, il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto di, difensore classe 2005 proveniente dal Teramo, squadra di Serie D. Il nuovo giocatore della Juventus ha firmato fino al 2027 e dunque si unirà subito ai compagni per cominciare la nuova stagione.Di seguito il comunicato da Juventus.com

"La Juventus Next Gen aggiunge un nuovo giovane e talentuoso tassello alla sua rosa, mettendo sotto contratto Mattia Brugarello: è ufficiale infatti l’accordo che legherà il giocatore alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2027.Il difensore classe 2005 nato a Bressanone, in provincia di Bolzano, passato dal settore giovanile dell’Inter e del Monza prima di disputare la scorsa stagione nel girone F di Serie D con il Teramo - riferimento della retroguardia della squadra abruzzese con cui ha giocato complessivamente 32 partite tra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria.Brugarello ora è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura in bianconero: benvenuto alla Juventus Mattia, ci vediamo presto in campo!"