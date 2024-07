Juventus Next Gen, UFFICIALE MACCA: il comunicato

Nuovo acquisto per la Juventus Next Gen di Paolo Montero. "Federico Macca è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: il classe 2003 ha firmato un contratto con lo legherà alla nostra società fino al 30 giugno 2027", si legge sul comunicato del club bianconero. Di seguito tutti i dettagli e chi è il nuovo rinforzo a centrocampo."Centrocampista centrale in grado di dare una mano alla squadra sia in fase di recupero del possesso palla che di impostazione, lo scorso anno Macca, di proprietà della Virtus Entella, ha giocato da titolare in Serie C nel girone C con il Virtus Francavilla Calcio: 38 presenze complessive in cui è riuscito a fornire nove assist ai propri compagni.Dopo gli anni trascorsi nelle giovanili della Virtus Entella e la parentesi nella squadra primavera del Genoa, nelle ultime due stagioni Macca ha mostrato di poter avere da subito un ottimo impatto tra i professionisti, pronto per questa avventura in bianconero.Benvenuto alla Juventus, Federico!"