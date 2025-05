Juventus Next Gen, è UFFICIALE l'arrivo di Van Aarle: il comunicato

Van Aarle alla Juve: il comunicato

Il difensore classe 2006 Shane Van Aarle, di nazionalità olandese, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Di seguito il comunicato del club bianconero.Reduce dall’ottima stagione 2024/25, conclusa dai bianconeri al secondo turno playoff del girone C di Serie C dopo la grande rimonta in campionato realizzata dai ragazzi guidati da mister Brambilla, la Next Gen inizia già a programmare e a guardare al futuro, puntando come sempre su giovani talenti da valorizzare.Uno dei nuovi acquisti che farà parte dalla rosa dal prossimo 1 luglio è Shane van Aarle - difensore olandese classe 2006 che ha firmato un contratto con la Juventus Next Gen fino al 30 giugno 2029.

Cresciuto nel settore giovanile dell’FC Eindhoven, Van Aaarle ha indossato la maglia della formazione primavera del club giocando come difensore centrale, prima di fare il suo esordio nei mesi scorsi con la Prima Squadra, raccogliendo complessivamente 19 presenze da professionista e collezionando le prime due convocazioni con l’Under 19 della nazionale olandese.Benvenuto in bianconero!